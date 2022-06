Im Zeichen der Nachhaltigkeit

Ein nachhaltiger Lebensstil schützt die Umwelt, fördert die Gesundheit und erhöht auch die eigene Zufriedenheit.

Nachhaltig leben bedeutet, nicht mehr zu verbrauchen, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren oder künftig wieder bereitgestellt werden kann. Immer mehr Menschen sind Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit bereits jetzt schon wichtige Anliegen.

Dennoch rutscht der sogenannte Erdüberlastungstag – der Tag, an dem die nachhaltig nutzbaren Ressourcen eines Jahres verbraucht sind – jedes Jahr weiter Richtung Jahresanfang. Im Vorjahr fand er am 29. Juli statt. (Im Jahr 2000 fand er noch am 23. September und im Jahr 1980 am 4. November statt).

Warum es sinnvoll ist, nachhaltig zu leben

Der Großteil der Menschen sägt täglich an einem Ast, auf dem wir alle eigentlich sitzen und das auf Kosten der Umwelt. Natürliche Ressourcen, die eigentlich das ganze Jahr über reichen müssten, werden achtlos verschwendet. Klimawandel, Abholzung von Wäldern, Plastikmüll in der Umwelt, Wasserknappheit und Artensterben sind nur einige der Resultate davon. All jene Probleme wurden von Menschen erschaffen, daher liegt es auch an der Menschheit, sie zu lösen.

Von einem nachhaltigen Lebensstil profitiert aber nicht nur die Umwelt, sondern alle Lebewesen auf der Erde in Form von Gesundheit, Zufriedenheit und Glück.

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige wertvolle Tipps und Wissenswertes über nachhaltiges und bewusstes Leben, Bauen, Fahren, Einkaufen und Co. Denn wie der britische Polarforscher und Umweltschützer Robert Swan sagt: „Die größte Gefahr für unseren Planeten ist der Glaube, dass jemand anderes ihn rettet“.