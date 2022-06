OSG setzt auf Nachhaltigkeit

Die OSG will mit ihrer Strategie zum einen ältere Gebäude, die den ursprünglichen Verwendungszweck verloren haben, sinnvoll und optisch ansprechend weiter nutzbar machen. Zum anderen wird dadurch die Verschwendung von wertvollem Ackerland vermieden. Dies ist nicht nur eine attraktive Alternative zum „Bauen auf der grünen Wiese“ - diese Grundstücksauswahl bringt auch viele anderer Vorteile mit sich!

Die Infrastruktur für Straße/Gehsteig/Kanal/Beleuchtung ist bereits vorhanden und muss nicht aufwändig neu errichtet werden. Dadurch fallen auch nicht unerhebliche Erschließungskosten für die Liegenschaften weg.

Anstelle des ehemaligen Hanel-Kaffeehauses in Bernstein entsteht derzeit ein Wohn- und Geschäftsgebäude. Foto: OSG

Ganz wichtig dabei - bei dieser effizienten Flächennutzung kann die Erhaltung der Stadtstruktur und des Stadtgefüges gewährleistet werden. Zahlreiche Zentrumsprojekte – also Projekte, die den Ort beleben und gleichzeitig Grund und Boden schützen – konnten in den vergangenen Jahren bereits umgesetzt werden. Besonders im Mittel- und Südburgenland wurden zum Beispiel mehr als 40 leerstehende Gasthäuser gekauft, vor allem weil es keine Nachfolger gab.

Viele Bauvorhaben konnten in der Folge durchgeführt werden, bei denen im Sinne einer Nachnutzung moderne Wohnhäuser, sehr oft kombiniert mit Geschäften, Büros und Ordinationen, entstanden sind. Und all das, ohne einen zusätzlichen Quadratmeter wertvollen Boden zu versiegeln! Mit Investitionen in grüne Technologien und nachhaltigen Lösungen macht die OSG einen großen Schritt zum Erhalt der Umwelt.

Foto: OSG

Den Umweltschutz zum Thema machen

Zusätzlich zum nachhaltigen Bauen in gewachsenen Strukturen, um Grund und Boden zu schützen und dem vermehrten Augenmerk auf die Gestaltung der Grünanlagen bei den Wohn- und Reihenhausprojekten, liegt der Schwerpunkt auf Energieeffizienz und sicherer, erschwinglicher Energieversorgung.

Bereits seit 1. Jänner 2020 werden alle Neubauten, das sind rund 600 Wohnungen und Reihenhäuser jährlich, mit Photovoltaikanlagen augestattet. Parallel dazu werden nach und nach bestehende Wohnhäuser sowohl mit Photovoltaikanlagen als auch mit Wärmepumpen ausgerüstet, um energieautark zu werden.

Aus Alt wurde Neu. Der Burgenlandhof der Familie Kern in Jennersdorf wurde in ein Multifunktionsgebäude umgebaut und bietet nun Platz für zahlreiche Wohnungen, Ordinationen und Geschäftslokale. Foto: OSG

Neben dem Bau von Wohnungs- und Reihenhausprojekten hat die OSG in den vergangenen Jahren immer mehr außergewöhnliche Projekte umsetzen können; dabei ist auch die Erhaltung schutzwürdiger Gebäude ein Anliegen. Es muss nicht immer gleich abgerissen und neu gebaut werden.

Eine bauliche Erweiterung mit Respekt vor dem Bestand ist oft die richtige Entscheidung.