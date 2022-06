Wärmepumpen gegen den Klimawandel

Wohlige Wärme im Winter, Warmwasser für Bad und Küche, angenehme Raumtemperaturen an heißen Sommertagen: All diese Ansprüche kann eine Wärmepumpe in einer Technik kombinieren, ohne Verbrennung oder den Ausstoß von CO2.

Wärmepumpen sind eine wichtige Schlüsseltechnologie für den Kampf gegen den Klimawandel. Die Wärmepumpe ist die einzige Heizungsart, die optional auch klimatisieren und kühlen kann. Ochsner Wärmepumpen eignen sich aufgrund ihrer hohen Effizienz sowohl zum Einsatz mit Fußboden-Flächenheizungen im Neubau und bei Modernisierungen als auch zur Versorgung von Heizkörpern bei einem Heizungstausch.

„Wir setzen schon seit 25 Jahren auf Wärmepumpen, weil das für mich die ökologischste und die ökonomischste Variante des Heizens ist. Außerdem haben Wärmepumpen den positiven Nebeneffekt der Kühlung. Im Zusammenspiel mit Photovoltaik produziert man auch die Energie für die Wärmepumpe selbst“, so Inhaber Klaus Hagenauer von der Hagenauer Haustechnik.

BVZ: Wie lässt sich am besten nachhaltig heizen?

Klaus Hagenauer: Mit Wärmepumpen nutzen Sie Energiequellen, die nahezu unbegrenzt zur Verfügung stehen – gespeicherte Sonnenwärme aus der Umgebungsluft, dem Grundwasser und dem Erdreich. Rund drei Viertel der Energie werden kostenlos aus der Umwelt entnommen, nur ein Viertel stammt aus der Steckdose. In Verbindung mit einer Photovoltaikanlage auf dem Hausdach senken Sie Ihre Heizkosten sogar noch weiter. Besonders kostengünstig arbeiten Wärmepumpen in Verbindung mit einer Fußboden- oder Wandheizung. Die Wärmepumpe ist das einzige Heizsystem, das auch kühlen kann. Zudem ist sie nicht nur in Ein- und Mehrfamilienhäusern einsetzbar, sondern auch in großvolumigen Gebäuden und der Industrie.

Wie hat sich die Nachfrage zu nachhaltigem Heizen in den vergangenen Jahren entwickelt?

Der Trend zur Wärmepumpe ist schon seit Jahren stark und hat sich durch die traurige Situation in der Ukraine in den vergangenen Monaten noch einmal verschärft. Denn die Wärmepumpe macht unabhängig von schwankenden Öl- und Gaspreisen und von Versorgungsengpässen bei fossilen Rohstoffen.

Welche Möglichkeiten gibt es, ein altes Gebäude mit auf fossilen Brennstoffen basierendem Heizsystem zu modernisieren bzw. nachhaltiger zu gestalten?

In der Sanierung empfehlen wir den Tausch fossiler Systeme gegen effiziente Luft/Wasser-Wärmepumpen, da diese ohne weitere Erschließungsarbeiten installiert werden können. Ochsner bietet besonders leistungsfähige Wärmepumpen an, die hohe Vorlauftemperaturen bis 65 Grad liefern und nicht nur mit Flächenheizungen, sondern auch mit Heizkörpern betrieben werden können.

Wie sehen Sie die Entwicklung von Heizsystemen in der Zukunft?

Es gibt keine Energiewende ohne Wärmewende und keine Wärmewende ohne Wärmepumpe.