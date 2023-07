Weniger Wegwerfen: Mehrweg macht’s möglich

„Wiederverwenden statt Wegwerfen“ ist das Motto! „Mehrweg“ verursacht deutlich weniger Müll und bezeichnet Systeme, Produkte oder Verpackungen, die mehrfach wiederverwendet werden.

Dazu zählen Mehrwegflaschen für Getränke, Mehrweggeschirr für Take-Away-Essen und Mehrwegboxen und Paletten für den Gütertransport. Sogar im Büro gibt es wiederbefüllbare Stifte und Tonerkartuschen und umweltbewusste Jungfamilien setzen wieder mehr auf Mehrweg-Stoffwindeln.

Was passiert mit einer Mehrwegflasche im Vergleich zu einer Einweg-Getränkeverpackung?

Mehrwegflaschen:

Diese Verpackungsart wird nach dem Gebrauch zum Pfandautomaten gebracht, anschließend gewaschen und wiederbefüllt. Je nach Verpackungsmaterial können diese Verpackungen bis zu 50-mal wiederverwendet werden. Im Vergleich zu Einwegverpackungen haben Mehrwegverpackungen – vor allem im regionalen System – eine bessere Umweltbilanz.

Einweg-Getränkeverpackungen:

Diese Wegwerf-Verpackungen, wie z.B. Plastikflaschen, Dosen und Getränkekartons sowie Einweg-Glasflaschen werden für den einmaligen Gebrauch hergestellt. Einweg-Glasflaschen werden im Altglas gesammelt, Getränkekartons, Einweg-Plastikflaschen und Dosen im gelben Sack bzw. in der gelben Tonne. Die gesammelten Verpackungen werden anschließend zerkleinert, in der Recyclinganlage in die unterschiedlichen Bestandteile sortiert und neu aufbereitet. Material, für das es keinen passenden Recyclingstrom gibt (wie z.B. Etiketten), wird verbrannt. Übrigens: Ab 2025 werden auch Einweg-PET-Flaschen, Getränkekartons und Getränkedosen im Geschäft im Pfandautomaten zurückgegeben – denn dann kommt ein Pfand auf diese Einwegverpackungen. Sie werden dann jedoch weiterhin nicht wiederbefüllt, sondern „nur“ recycelt.

Einweg-Glasflaschen werden weiterhin mit dem Altglas gesammelt. Mehrwegflaschen sind nicht immer leicht erkennbar. In Österreich sind Mehrwegflaschen oft mit dem Logo „mehrweg.mehr wert“ gekennzeichnet – entweder direkt auf der Flasche oder bei der Preisauszeichnung im Geschäft. In der Getränkeindustrie werden Mehrwegflaschen aus Glas und aus Kunststoff angeboten. Kunststoffmehrwegflaschen sind in der Regel aus dem Kunststoff PET. Es gibt auch Mehrweg-Trinkflaschen, die man selbst immer wieder befüllt: Aus Metall, Glas oder Kunststoff.