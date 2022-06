Bester Geschmack liegt in der Natur

Mitten im Burgenland verwurzelt, ist für Waldquelle Mineralwasser die heimische Natur Quelle und Ursprung von Erfrischung und unternehmerischem Schaffen. Der Schutz der Natur, die sich prominent im Firmennamen und den Produkten wiederfindet, ist die Motivation von zahlreichen Aktivitäten, die das Kobersdorfer Familienwasser regelmäßig in der Region setzt. Anfang des Jahres wurde in Kobersdorf feierlich der 1. „Waldquelle für Morgen“ Zukunftspreis übergeben. Die Projekte der Gewinner und Gewinnerinnen sorgen für Abfallvermeidung, das Wohl der Bienen und die Aufforstung der heimischen Wälder. Seit April ist auch Kobersdorf um einige Pflanzen reicher. Nach dem Motto „Unsere Sorten wachsen sehen“ pflanzten Waldquelle Mitarbeiter und Schüler aus Kobersdorf heimische Obstbäume und Obststräucher.

Einen besonderen Platz bekamen dabei die regionalen Früchte der neuen Waldquelle immun Sorten – Himbeere, Stachelbeere und Ribisel – sowie heimische Apfelbaumarten. Knapp 4.000 Bäume zählt der ständig wachsende „Waldquelle Wald“ nun bereits. An Kobersdorfs jüngsten Obstbäumen und Obststräuchern können sich auch die heimischen Wanderfans erfreuen, denn sie liegen im direkten Sichtfeld der Wanderroute.

„Bei Waldquelle Mineralwasser tragen wir die Natur im Namen und in die Welt hinaus. Egal ob spritzig, sanft oder still: Unser natürliches Mineralwasser mineralisiert die ganze Familie mit natürlichem Geschmack. Bei unseren Produkten, wie den neuen Waldquelle immun Sorten mit österreichischen Früchten, sowie unseren Aktivitäten ist die heimische Natur stets in unserem täglichen Blickfeld“, sagt Monika Fiala, Geschäftsführerin von Waldquelle Mineralwasser.

Wandertag der Waldquelle

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause setzt das Mineralwasserunternehmen aus dem Burgenland am Sonntag, dem 18. September, die Tradition des Waldquelle Familienwandertags wieder live fort. Insgesamt 86.206 Kilometer sind die Waldquelle Familien in den letzten vier Jahren gewandert.

Ausgehend von dem Firmenstandort in Kobersdorf können drei unterschiedlich lange Strecken absolviert werden. Entlang der gesamten Wanderroute erwarten die Gäste ein tolles Rahmenprogramm im Stationenbetrieb, regionale Schmankerl und mineralisierende Getränke.