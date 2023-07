Ganz schön gewachsen

Die Wirtschaftsbetriebe, deren verschiedene Bereiche über die ganze Stadt verteilt waren, wurden 2013 im neuen Bauhof vereinigt. Fast fünf Millionen Euro Errichtungskosten machen dieses Areal zu einem der größten Einzelprojekte der Stadt Eisenstadt.

36 Personen sind am Bauhof beschäftigt – knapp 70 in den gesamten Wirtschaftsbetrieben. Kindergärten, Spielplätze, Schulen, Gemeindeobjekte, Friedhof, Freizeitbetriebe - vom Betrieb, über die Wartung, Grünpflege, Instandhaltung, Reinigung, Gebäudetechnik, Facility Management, Großeinsätze wie der Ab- und Aufbau der Wein- und Genusstage oder des Christkindlmarktes – all das wird von diesen Mitarbeitern koordiniert und bearbeitet.

„Der Bauhof hat viel mehr mit jeder Bürgerin und jedem Bürger der Stadt zu tun, als so mancher denkt. Jeder von uns nimmt fast tagtäglich die Dienste unserer Bauhof-Mitarbeiter in Anspruch – vielleicht auch ohne es wahrzunehmen“, so Bürgermeister Thomas Steiner.

Darüber hinaus war der Bauhof auch zu Beginn der großen Flüchtlingskrise 2015 eine Notschlafstätte für viele Flüchtlinge und in den vergangenen Jahren auch eine wichtige Einsatzstelle im Kampf gegen die Pandemie. Die Bauhofmitarbeiter wurden im ersten Lockdown für einen Lieferdienst, dann für den Aufbau und die Instandhaltung der Test- und später der Impfstraße eingesetzt.