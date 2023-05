Künstlerkreis Oggau feiert Jubiläum

Bereits in den 80er-Jahren gab es in Oggau den „Künstlerkreis“. Mit der Zeit wurden die Aktivitäten jedoch weniger, bis das Kollektiv gänzlich zerfiel. Bis vor zehn Jahren: Unter der Ägide von Verena Hanifl fanden erneut einige Künstler der Seegemeinde im Zuge des Projektes „Dorferneuerung“ zusammen. Damals noch mit zehn Mitgliedern, sind mittlerweile über 20 Aktive am Werk. Der Künstlerkreis Oggau (KKO) versteht sich als Zusammenschluss von Künstlern verschiedener Genres, von Drechselarbeiten bis zur Fotografie, auch aus den Nachbargemeinden.

Die Wiederbelebung des Künstlerkreises wird nun mit einem Jubiläumsfest gefeiert. Zu sehen sind am Freitag, den 2. Juni, Holz-, Schweiß-, Ton- und Drechselarbeiten, Acryl- und Aquarell-Bilder, Fotografien und diverse Deko-Gegenstände.

Start der Jubiläumsausstellung ist am Samstag um 14 Uhr, bis 18 Uhr können die Werke besichtigt werden. Um 19 Uhr startet dann der Festakt mit Multivisionsshow, Wein und Musik. Auch am Sonntag sind die Werke noch von 10.30 bis 17 Uhr im Gemeindamt zu besichtigen.

Am Freitag lädt der Künstlerkreis Oggau um 19 Uhr zur Jubiläumsfeier. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Die Künstler

Albrecht Maria Schmit

Beatrix Kern

Carina Schneider

Dieter Hauer

Elina Paeck

Ewald Ströh

Florian Schmit

Johann Türk

Johannes Schmit

Johannes Fuska

Klaus Wedl

Klaus Zeiler

Maria Fuska

Maria Wilfinger

Marianne Kremsner

Monika Holzer

Susanne Kröss

Verena Hanifl

