Seriendieb stahl Parfüm

Vor Gericht gab sich der Seriendieb als Opfer der Umstände: Seit September sei er arbeitslos, weil seine Frau an Depressionen leide und er sich um die drei Kinder kümmern habe müssen.

Nach Österreich sei er mit einem Landsmann und dessen Sohn gekommen. Eigentlich habe er arbeiten wollen, doch dann habe er festgestellt, dass seine Freunde Diebstähle in Geschäften begingen. „Ich war psychisch am Ende und machte mit“, gab der 28-Jährige zu.

Ladendiebstahl statt Besuch im Vergnügungspark

Der Bandenanführer habe davon gesprochen, dass man gemeinsam in einen Vergnügungspark fahren würde. Doch davon war keine Rede. „Er hat überall angehalten, bei den Geschäften“, erzählte der Angeklagte. Vater und Sohn hätten dort gemeinsam Diebstähle begangen.

Die Komplizen hätten ihm Kokain gegeben: „Ich wusste nicht, was ich tu“, behauptete der Angeklagte.

Seit März 2023 war er Teil der kriminellen Gruppe, einen der ersten Diebstähle hatte er am 14. März 2023 bei der Firma Deichmann in Eisenstadt begangen.

Insgesamt stahl der Rumäne mit seinen Komplizen an 26 Tatorten Waren im Wert von mehr als 12.000 Euro.

Nach Diebstahl bei Obi verhaftet

Die Kriminalpolizei war ihm schon auf den Fersen, als er am 7. Juni 2023 in einem Obi-Baumarkt in Wien beim Diebstahl beobachtet wurde.

Mit einer Zange und einem Bolzenschneider im Wert von 68 Euro hatte er sich ohne zu zahlen bei den Kassen durchgeschummelt. Die Polizei wurde gerufen und bei der Überprüfung der Personaldaten festgestellt, dass bereits ein Festnahmeauftrag gegen den Mann vorlag.

Der ältere Komplize sei inzwischen weggefahren, so der Angeklagte. Er habe noch zwei Flaschen Parfüm gestohlen, um Geld für die Heimfahrt zu haben. Dazu kam es nicht mehr, weil der Familienvater in Untersuchungshaft genommen wurde.

„Was ich persönlich gestohlen habe, verkaufte ich pro Stück um 20 Euro“, gab der Angeklagte zu. Zu der kriminellen Organisation sollen auch noch zwei weitere Männer gezählt haben. Gegen die übrigen Verdächtigen laufen eigene Strafverfahren.

Richterin: „Ladendiebstähle sind kein Kavaliersdelikt“

„Ladendiebstähle sind kein Kavaliersdelikt!“, ermahnte Richterin Karin Knöchl den in seiner Heimat vorbestraften Angeklagten und verurteilte ihn zu 20 Monaten Freiheitsstrafe, davon 14 Monate bedingt.

Obwohl ihm die Richterin erklärte, dass er nun „mit einem blauen Auge“ davongekommen sei und beim nächsten Delikt der Widerruf der bedingten Strafe drohe, zeigte sich der Angeklagte unzufrieden. Nach Rücksprache mit seiner Anwältin kündigte er eine Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe an.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.