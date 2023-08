32.630 Gäste auf der Eisenstädter „Weinkost“

Am Sonntag gingen die Wein- und Genusstage zu Ende, Bürgermeister Thomas Steiner zog zufrieden Bilanz über sein „Highlight des Jahres“. 22.000 Besucher wurden im Vorjahr geschätzt, heuer kam erstmals die im Frühjahr installierte Frequenzzählung der Stadt zum Einsatz. Genau 32.630 Personen wurden während der Festzeiten von Mittwoch bis Sonntag gezählt. Stärkster Tag war der Samstag mit fast 11.000 Besuchern.

„Menschen aus der ganzen Region kommen in unsere Fußgängerzone. Die Wein- und Genusstage Eisenstadt sind ihrem Namen wieder gerecht geworden: Beste Kulinarik gepaart mit guter Musik im einzigartigen Ambiente unserer Innenstadt“, so Steiner.

Vizebürgermeister und Stadtmanagement-Obmann Istvan Deli betont, dass der Frenzzähler nur statistisch verwertbare Daten liefere, aber keine Personen identifiziere oder Bilder speichere.

Insgesamt waren rund 350 Personen – vom Glasservice bis zur Musikkapelle und zum Abbau - in die Organisation und Abwicklung des Festes eingebunden. Knapp 55 verschiedene Aussteller waren mit ihren Produkten vertreten.

Die nächsten Wein & Genusstage finden vom 21. bis 25. August 2024 statt.

Die Bad Kissinger Quellenkönigin Kathrin Albert und die Präsidentin des Städtepartnerschaftsvereins Maren Schmitt besuchten zum 45-Jahr-Jubiläum die Wein- und Genusstage und überreichten Bürgermeister Thomas Steiner eine Urkunde. Foto: Foto zVg Stadtgemeinde

45 Jahre „Freundschaft“ mit Bad Kissingen

Es gab auch ein Jubiläum zu feiern: Am 26. August 1978, also vor genau 45 Jahren, wurde der Partnerschaftsvertrag zwischen Bad Kissingen und Eisenstadt im Rathaus der burgenländischen Landeshauptstadt feierlich unterzeichnet. Bei den Wein- und Genusstagen waren die Bad Kissinger mit Bier und Wurst ebenfalls vertreten und stark nachgefragt. Das 45-Jahr-Jubiläum der Städtepartnerschaft wurde im Juli schon in Bayern gefeiert: Zum Rakoczy-Fest reiste eine Eisenstädter Delegation an und einen eigenen Weinstand mit den heimischen edlen Tropfen gab es natürlich auch.