Purbacher „Haus am Kellerplatz“ steht vor dem Aus

Bei einer Sitzung von Gemeindevertretern und Purbacher Winzern im Haus am Kellerplatz gab es zum Bedauern aller Beteiligten keine positiven Neuigkeiten: Die wirtschaftliche Prüfung hat erneut ein dickes Minus von 150.000 Euro ergeben. Schon zu Jahresbeginn hatte der Ortschef angekündigt, dass er diese Summe „nicht mehr verantworten“ könne, da seiner Meinung nach der Gegenwert für die Gemeinde in keinem Verhältnis dazu steht.

Im Großen und Ganzen war das Ergebnis der jüngsten Sitzung dasselbe wie bereits im Frühjahr. „Ich werde das mit diesem Budget nicht mehr machen“, spricht Bürgermeister Harald Neumayer Klartext. Das Minus sei erneut schwarz auf weiß vom Steuerberater bestätigt, nun müsse er handeln. „Das Haus am Kellerplatz war schon immer eine Liebhaberei. Das geht nicht, wenn für die Gemeinde nichts dabei herausschaut.“

Das Minus folgt laut allen Beteiligten aus den Kosten für die drei Mitarbeiter des Haus am Kellerplatz. Die Winzer beklagen allerdings, dass bei dieser Rechnung die Einnahmen, etwa vom Martiniloben, nicht gegengerechnet werden.

ÖVP: Nutzen größer als finanzieller Schaden

Dass das Etablissement in dieser Form nicht wirtschaftlich führbar ist, darin sind sich alle Parteien und auch die Winzer einig. Anderer Meinung sind SPÖ, ÖVP und Winzer lediglich in der Frage, ob der Stadt das Haus am Kellerplatz diese Subventionierung wert ist oder nicht.

Während Bürgermeister Neumayer die Frage klar mit „nein“ beantwortet, ist man bei der ÖVP anderer Meinung. Nur auf die Zahlen zu schauen „ist nicht weit genug gedacht. Der durch die beabsichtigte Schließung verursachte Imageschaden und wirtschaftliche Nachteil für ganz Purbach würde die kolportierten Subventionskosten bei weitem übersteigen“, so Vize-Bürgermeister Martin Horak, der auch die Bedeutung des Haus am Kellerplatz unterstreicht.

Es habe „sich zu einer Institution und zu einem Treffpunkt mitten am historischen Kellerplatz entwickelt. Es ist gleichzeitig Touristeninformation und Servicestelle für die Purbacher Bevölkerung und unsere Gäste, sowie Arbeitsplatz für zumindest drei Angestellte. Auch das Stadtmarketing, die Planung, Organisation und Bewerbung von Veranstaltungen“ lief über das Haus am Kellerplatz.

Winzer: Schließung ist „ewig schade!“

Den Winzern wurde schon länger vorgeschlagen, das Haus am Kellerplatz eigenständig weiterzubetreiben. Bei der Sitzung wurde ihnen nun eine Frist von vier Wochen eingeräumt, um sich für eine Übernahme des Haus am Kellerplatz zu entscheiden. „Das bringen wir nicht so schnell zusammen“, so Sonja Putz, Obmann-Stellvertreterin des Weinbauvereins Purbach, auf BVZ-Anfrage.

Aus ihrer Sicht geht der Schaden durch die bevorstehende Schließung über die Winzer weit hinaus: „Das betrifft nicht nur uns, sondern alle: Gastronomie, Beherbergungsbetriebe, Winzer. Ewig schade!“ Ihr sei natürlich klar, dass „man dafür Geld in die Hand nehmen und investieren muss. Der Gemeindebus kostet auch circa 75.000 Euro im Jahr - das ist es uns wert, damit die Alten zum Arzt oder Kinder in die Schule kommen.“ Laut Putz sei der Nutzen wesentlich größer als die Kosten.

Noch kein Nagel im Sarg

Ganz aufgeben will sie die Hoffnung nicht: „Vielleicht rafft sich der Bürgermeister noch auf und sagt: das ist mir der Tourismus wert.“ Die Chancen dafür sind aber eher gering, alle Zeichen stehen darauf, dass am Wochenende das letzte Martiniloben vom Haus am Kellerplatz aus organisiert wurde - sofern sich nicht doch noch rasch und überraschend eine für alle Seiten befriedigende Lösung ergibt.

Für die Immobilie in bester Lage, die sich im Gemeindeeigentum befindet, hat der Ortschef jedenfalls schon einige Ideen. Spruchreif sei dabei noch nichts, „wir können das Gebäude aber jedenfalls gut brauchen.“ Im Hintergrund laufe die Planung für Nachfolgenutzungen bereits.