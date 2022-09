Großbrand in Leithaprodersdorf: Übergriff auf Ställe verhindert

Werbung

„Beim Eintreffen stand eine mit Stroh beladene Halle bereits im Vollbrand, unser oberstes Ziel war es von Anfang an, die angrenzenden Putenställe zu schützen, um so das Leben der Tiere zu retten“, so Verwalter BM Yannic Sommer von der Feuerwehr Leithaprodersdorf.

Gleichzeitig mit der Feuerwehr Leithaprodersdorf wurden auch zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung alarmiert.

„Mit uns rückten die Feuerwehren Deutsch Brodersdorf (NÖ) und Neufeld mit der Drehleiter aus. Bereits auf der Anfahrt alarmiert Einsatzleiter Feuerwehrkommandant Hannes Heiss die Feuerwehren Loretto, Stotzing und Wimpassing nach, um eine effiziente Brandbekämpfung sicherzustellen“, erklärt Sommer und führt aus: „Insgesamt standen rund 170 Feuerwehrmitglieder im Einsatz sowie Rettung und Polizei, welche mitalarmiert wurden.“

Oberstes Ziel war die Rettung der gefährdeten Tiere. Die Brandschutzeinrichtungen verschafften der Feuerwehr Zeit, um die notwendigen Maßnahmen zu setzen. „Mittels vier Zubringleitungen wurde Löschwasser zum Brandherd befördert. Unter schweren Atemschutz wurden die Löschmaßnahmen durchgeführt. Schließlich konnten die Ställe gehalten werden und das brennende Stroh kontrolliert abtransportiert werden“ so der Verwalter.

