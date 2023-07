Unpolitisches „Rotes Loch“: 20 Jahre Eisenstädter Landhausstüberl

Für eine Geschichte über ein Kaffeehaus ist der Anfang eher ungemütlich: Da war nämlich Annamaria, eine Szekerin, also eine Rumänin, die Ungarisch spricht. Sie überquerte mit zarten 19 drei Zäune, von denen der letzte elektrisch war. Geschossen wurde auf allen dreien, zum Glück nicht auf Annamaria, sonst wäre sie 1989 nicht von Szombathely nach Rechnitz gekommen. „Ich war jung. Heute hätte ich das nicht mehr gemacht“, sagt sie und zapft Bier.

Von der „Hölle“ Traiskirchen über Wien nach Eisenstadt

Wie alle Flüchtlinge aus dem Osten, kam sie erst einmal nach Traiskirchen. „Das war die Hölle“, sagt sie und arrangiert die Tischdeko. Gott sei Dank bekam sie schon bald den Status eines politischen Flüchtlings und durfte arbeiten. „Ich wollte nie eine Sozialschmarotzerin sein, immer arbeiten“, sagt sie und weist einem Gast einen Tisch zu.

Eine Pizzeria in Wien nahm sich ihrer an, 13 Jahre habe sie gearbeitet „wie ein Tier“, 16 Stunden am Tag. Dabei wollte sie doch Lehrerin werden. Sie sei für die Gastronomie geschaffen, habe ihr ihr alter Chef mitgegeben. „Recht hat er gehabt“, sagt Annamaria und schenkt eine Runde Unikum aus.

Dann trat erst ein Mann in ihr Leben, bald darauf Tochter Sabine. „Könnte ich eines ändern an meinem Leben, hätte ich mehr Zeit mit meiner Tochter verbracht“, sagt Annamaria und kontrolliert das Lager.

Mit ihrer Tochter spricht sie Ungarisch, die Wurzeln zu Ungarn - das Haus in Agendorf - hat sie dennoch abgebrochen. Wobei das Haus freilich noch steht, Annamaria wohnt nur nicht mehr drin. Auch der Mann ist wieder fort. „Ich hab zu viel gearbeitet, damit kommen nicht alle zurecht“, sagt Annamaria und blickt zu ihrer Tochter.

„Rotes Loch“ bleibt auch ohne Annamaria offen

Die soll das „Rote Loch“ einmal übernehmen, wenn Annamaria in Pension geht. Was sie in sechs Jahren, mit 62, könnte, aber nicht will. Immerhin führte Sabine bzw. ihr Tennistraining Annamaria ja nach Eisenstadt.

Der Spitzname „Rotes Loch“ ist übrigens nichts Politisches. Das macht eben auch das „LHS“ aus: Man kann willkürlich einen Gast als Herr Professor oder Hofrat ansprechen, der stellt sich dann nicht nur tatsächlich als ein solcher heraus, sondern kennt auch die ungeschriebene Eisenstädter Stadtgeschichte auswendig. Ein Teil dieser ist eine Ausstellung im Landhausstüberl mit Malereien von Körperteilen, die die Loch-Assoziation mehr als nur nahelegten. Wäre das also auch besprochen.

„Ich würde am liebsten ja noch mehrere Lokale aufmachen“, sagt Annamaria und hält sich den Rücken. Der schmerzt, nach vielen Jahren harter Arbeit. Sie wollte eigentlich schon vor Stunden nach Hause gehen und sich ausruhen. Aber dann wäre Annamaria nicht Annamaria.