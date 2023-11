Zu Ehren des im Frühjahr verstorbenen Künstlers Josef Michels findet heute, Freitag, eine Ausstellung im Gemeindeamt Oggau statt. Zum Gedenken an den renommierten Maler aus der Seegemeinde zeigen seine Nachfahren Werke des verstorbenen Künstlers, die zum größten Teil von den Menschen und der Landschaft am Neusiedler See geprägt sind. Start der Vernissage ist um 18 Uhr, die Werke sind bis 12. November zu besichtigen.

Michels Bilder sind von der Landschaft um Oggau und vor allem dem Neusiedler See inspiriert. Foto: Josef Michels