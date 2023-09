Beschwingte Jubiläumsfeier der Kindervolkstanzgruppe Großhöflein

Am letzten Samstag fand in Großhöflein ein Erntedankfest annlässlich des 25-Jahre Jubiläums der Kindervolkstanzgruppe, unter Obmann Ludwig Rokob, statt. Der Rathaushof füllte sich schnell und die zahlreichen Gäste wurden von mehreren Einlagen verschiedener Kindervolkstanzgruppen begeistert.

Am Nachmittag startete die Feier im Rathaushof, im Mittelpunkt standen dabei die Kids: neben Tänzen zum Mitmachen wurden auch noch Spielestationen mit verschiedenen Bastelideen oder Glitzertattoos geboten. Ein besonderes Highlight waren die Auftritte der zahlreichen Kindervolkstänzer. Nach dem Auftritt der Gastgeber traten auch noch die Kindervolkstanzgruppe Neusiedl am See und zum Schluss die Kindervolkstanzgruppe auf.

Insgesamt 20 Kinder sind derzeit bei der Kindervolkstanzgruppe Großhöflein aktiv. Michaela Urbanics und Klara Mayer haben zu Jahresbeginn die Tanzleitung von Waltraud Trischak übernommen und freuen sich immer über Neuankömmlinge, geprobt wird jeden Montag von 17 bis 18 Uhr im Vereinshaus in Großhöflein.

Interessierte können sich jederzeit auf Social Media oder unter www.vtg-grosshoeflein.at informieren und natürlich auch bei einer Probe vorbeischauen.