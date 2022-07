Beach Party in Schützen: Sommer, Strand und Spritzer am Dorfplatz

Werbung

Nach einer 2-jährigen coronabedingten Pause, wurde mittlerweile zum 25. Mal am vergangenen Samstag der Dorfplatz samt alter Volksschule in eine riesige Beachparty verwandelt. Die JVP bewies auch in diesem Jahr erneut viel Liebe zum Detail. Mit vielen bunten Lichterketten, selbstbemalten Schildern, und aufblasbaren Wasserfiguren kam ordentlich Beach-Flair auf. Der Sand im Innenbereich der Alten Volksschule, welcher mittlerweile zum Markenzeichen der Beachparty wurde, durfte natürlich auch nicht fehlen. Neben DJ Jack lud auch Ö3-Disco abermals zum Tanzen ein.

Auch die Party-Gäste konnten das Jubiläum kaum erwarten. Das zeigte sich auch anhand der Besucherzahlen. Die Kapazität von rund 1500 Gästen wurde zur Gänze ausgeschöpft, sodass die fleißigen 86 Helfer hinter der Bar alle Hände voll zu tun hatten. Auch Bürgermeister Roman Zehetbauer zeigt sich begeistert: „Die Beachparty gehört definitiv zu den größten Highlights des Jahres in Schützen. Ich freue mich, dass unsere Jugend nach 25 Jahren immer noch so aktiv ist und was sie alles auf die Beine stellen ist wirklich bewundernswert.“

Das Team der JVP Schützen organisiert seit 25 Jahren die legendäre Beachparty —zu Beginn noch als Sommernachtsfest. Foto: zVg; Denise Jandl (2)

Und tatsächlich, hinter den Kulissen passiert viel mehr, als man denkt. Das bestätigt auch Obmann Sebastian Schwarz, der die Beachparty heuer zum ersten Mal ausrichtete: „Eine monatelange Vorbereitung und Organisation ist unerlässlich, damit die Beachparty zum Erfolg wird.“ Und das wurde sie auch. Die Beachparty ging reibungslos vonstatten und Sebastian Schwarz fühlte sich in seiner neuen Rolle als Obmann rundum wohl. „Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an den Vorstand, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand und mich stets unterstützte.“

Traditionsevent seit 25 Jahren

Vizebürgermeister Gunther Kos erzählt, wie die Beachparty vor 25 Jahren zustande kam, denn er saß schließlich in der vordersten Reihe, als das passierte: „Wir waren damals durch Verwandte auf einer Beachparty in einem Lokal in Luxemburg eingeladen. Nachdem unser traditionelles Sommernachtsfest in die Jahre gekommen war und die Besucherzahlen kontinuierlich weniger wurden, mussten wir uns was überlegen und sind dann auf die Idee gekommen etwas Ähnliches zu machen.“ Gesagt, getan. Und so wurde direkt ein Jahr später ein Sommerfestl mit dem Namen Beachparty von der JVP unter dem damaligen Obmann Bernd Jellasitz auf die Beine gestellt.

#Die erste Beachparty war allerdings mit der heutigen nicht zu vergleichen. Vor 25 Jahren war das Fest noch auf das Jugendheim und den Schulhof beschränkt, denn für so viele Leute war die Beachparty gar nicht ausgerichtet. Der Sand wurde dafür nicht nur im Innenhof der alten Volksschule verteilt, sondern auch im Jugendheim. Damals gab es sogar noch eine eigene Cocktailbar, wo fleißig geshaked wurde. Auch das Essen wurde von der JVP selbst zubereitet, damals das Highlight am Food-Corner: der Beach-Burger. Auch die Deko konnte sich bereits auf der ersten Beachparty sehen lassen. Unter dem Motto „mehr ist mehr“ wollte man richtiges Strand-Feeling verbreiten.

Jana Hartmann, Katja Wuschitz und Philip Kroyer gingen bei der Beach Party zu typischen Sommerhits ab. Foto: BVZ

Vor rund sieben Jahren wurde, um das ältere Publikum anzulocken, die „Oldies Bar“ ins Leben gerufen. Dort schenkt, wie der Name schon verrät die ältere Generation aus. Auch in diesem Jahr waren wieder Bürgermeister Roman Zehetbauuer und Vizebürgermeister Gunther Kos vertreten. „Da fühlt man sich gleich wieder jung“, lacht Zehetbauer.

Gunther Kos meint: „Bereits nach dem zweiten Jahr war absehbar, dass die Beachparty ein echter Erfolg wird. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass dieses Fest auch nach so vielen Jahren hunderte junge Leute anzieht.“

