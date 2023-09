Eisenstädter Freibad und Music in the City ziehen zufrieden Bilanz

Das Eisenstädter Freibad wurde im Juni 1953 eröffnet, es hat somit auch sein 70 Jahre-Jubiläum gut überstanden. Das Wetter war heuer gnädiger als die Jahre zuvor, 27.826 Gäste fanden sich im Bad ein. Ein paar mehr wären sich angesichts der letzten schönen Tage nach Schulbeginn - der ja gleichzeitig Badeschluss ist - noch drin gewesen, aber Bürgermeister Thomas Steiner hat ja keinen Wetterfrosch im Magistrat, der ihm das zuverlässig hätte prognostizieren können.

Er ist jedenfalls mit dem Plus von 2.200 Gästen im Vergleich zum Vorjahr jedenfalls mehr als zufrieden: „Unser Parkbad ist mit seiner Lage eines der schönsten Freibäder im Burgenland. Viele Generationen haben hier schon ihren Sommer verbracht. Das Parkbad ist aus Eisenstadt und dem Schlosspark nicht mehr wegzudenken! Im Jubiläums-Jahr freuen wir uns über eine erfolgreiche Saison.“

17.000 Gäste bei Music in the City

Mit dem Konzert von „Cuba Libre“ ging Music in the City 2023 am Donnerstag nach elf Events zu Ende: Über die Dauer des Konzertes (18 bis 21 Uhr) waren mehr als 1.600 Personen in der Fußgängerzone unterwegs. Insgesamt zählte die neu installierte Frequenzzählung über 17.000 Personen bei den elf Konzerten in der Hauptstraße. „Wir haben es jetzt schwarz auf weiß, wie viele Menschen bei Music in the City in der Innenstadt unterwegs sind und sind begeistert“, so Bürgermeister Thomas Steiner, der natürlich eine Fortsetzung im Jahr 2024 ankündigt.

Weiter geht's mit Blasmusik

Weiter geht es an fünf Samstagen mit Blasmusik, den Anfang machte am vergangenen Samstag bereits die Bauernkapelle St. Georgen. Am 23. September folgt (eine Premiere!) die Militärmusik, am 30. September die Polizeimusik, am 7. Oktober die Winzerkapelle Kleinhöflein und am 14. Oktober schließt die Stadt- und Feuerwehrkapelle Eisenstadt die Matinee-Serie. Alle Matineen finden von 10.30 bis 12 Uhr am Hauptplatz statt.

Das Eisenstädter Freibad zog zum 70. Geburtstag zufrieden Bilanz. Foto: zVg Stadtgemeinde, Andreas Hafenscher