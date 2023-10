FH Burgenland feierte Jubiläum im Schloss Esterházy

Zahlreiche Ehrengäste, Wegbegleiter, Freunde, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und selbstverständlich aktuelle und ehemalige Studierende feierten am vergangenen Freitag die Erfolgsgeschichte der FH Burgenland. Auf einen Festakt im Haydnsaal auf Schloss Esterházy mit über 450 Gästen folgte ebendort eine Party mit Livemusik und guter Laune.

Ausruhen wolle man sich auf dem Erreichten keineswegs, bestätigt FH Burgenland Geschäftsführer Georg Pehm bei seiner Rede: „Wir wollen vor allem den Energie- und Umweltbereich weiter stärken – nicht nur in der Ausbildung und in der Forschung, sondern auch in dem wir uns noch mehr zur Nachhaltigen Hochschule entwickeln. Genauso setzen wir weiterhin starken Fokus auf die Digitale Transformation und auf den Gesundheits- und Sozialbereich, in dem wir in unmittelbarer Zukunft unser Angebot erweitern.“

Geplant seien nach dem Ausbau der Studienplätze im Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege und in der Physiotherapie nun Studiengänge zu Ergotherapie und Logopädie. Der Studienstart ist für nächsten Herbst vorgesehen.

Applaus allein reicht nicht: FHs fordern faire Finanzierung

Pehm setzt sich in seiner Funktion als Vizepräsident der Österreichischen Fachhochschulkonferenz vehement für eine faire Finanzierung der Hochschulen ein: „Wir fordern die Bundesregierung mit größtem Nachdruck auf, den Hochschulen das, was die Inflation wegfrisst, durch eine Anpassung der Studienplatzförderung abzudecken.“

Viel Zeit bleibe dazu nicht, sagt Pehm: „Eine Anpassung ist spätestens mit Jahresbeginn 2024 erforderlich.“

30 Jahre FH Burgenland

1993 besiegelte ein Gründungsteam den FH Start im Burgenland. Man legte sich auf die beiden Standorte Eisenstadt und Pinkafeld fest. Die Studiengänge Internationale Wirtschaftsbeziehungen und Gebäudetechnik/Building Technology and Management waren die ersten FH Studiengänge Österreichs, Träger damals ein gemeinnütziger Verein. Im Juni 1997 feierten die ersten 32 Absolventinnen und Absolventen des Diplomstudiengangs Internationale Wirtschaftsbeziehungen ihre Sponsion.

2004 starteten dreijährige Bachelorstudiengänge und zweijährige Masterstudiengänge im Zuge des Bologna Prozesses auch im Burgenland. Auch berufsbegleitend konnte man ab dann an der FH Burgenland studieren.

Aktuell studieren über 7.700 ordentlich und außerordentlich Studierende in fünf Departments, nämlich Wirtschaft, Informationstechnologie, Soziales, Energie & Umwelt und Gesundheit, sowie in Hochschullehrgängen der akademischen Weiterbildung. Mehr als 12.000 Absolventinnen und Absolventen haben ihr Studium an der FH Burgenland abgeschlossen.