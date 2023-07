Zeitkapsel auf Eisenstädter Bergkirche geöffnet

Es ist eine der vielen uralten Handwerker-Traditionen, dass man historische Dokumente in einer Zeitkapsel in ein fertig gestelltes Haus einmauert. Immer, wenn Neuerungen anstehen, wird ein neues Zeitdokument hinzugefügt. Das jüngste war bis Dienstag noch eine Kirchenzeitung, die der damalige Pfarrer Martin Korpitsch nach der Renovierung 2007 in die Kapsel gelegt hatte. Es finden sich aber auch Dokumente, die auf das Jahr 1707 weisen, als man noch Sponsoren für den Bau der Kirche gesucht hatte, der acht Jahre später dann stattfinden sollte.

Über 300 Jahre alte Pfarr-Tradition

Am Dienstag war es wieder so weit, diesmal aber eher ungeplant. „Dass wir die Kapsel so schnell nach dem letzten Mal wieder öffnen können, damit hätte keiner gerechnet“, erklärt Pfarrer Alexander Wessely. Grund war dieses Mal, dass der Regen in das Holzgerüst der Kapelle am Dach des Kalvarienbergs eingedrungen war und die dadurch entstandenen Schäden repariert werden mussten.

Nach erledigter Arbeit, fügte Wessely neue Zeitdokumente der Kapsel hinzu und steckte sie wieder in das Gerüst unterhalb des Sterns, der das Dach der Kalvarienberg-Kapelle ziert. Danach fuhr die Firma Krumpeck mit dem Kran in luftige Höhen und setzte diese - unter Augen vieler interessierter Beobachter - wieder auf.