Neue Tribüne für Eisenstädter Leichtathletikanlage

Die neue Tribüne bietet rund 200 Sitz- und 150 Stehplätze und wurde direkt über dem bestehenden Gebäude, in dem die Kantine aber auch Lager und andere Bereiche untergebracht sind, errichtet. Insgesamt werden etwa 450.000 Euro investiert. „Wir sind stolz darauf, dass die Wertschöpfung und damit Arbeitsplätze im Burgenland und vor allem in Eisenstadt bleiben. Der Großteil der Aufträge ging an lokale Firmen“, so Bürgermeister Thomas Steiner stolz.

Burgenländische Firmen kamen zum Zug

Die Firma Lipp Stahlbau (Eisenstadt), Firma Biribauer (Marz) und die Firma Holzbau Gollubits (Eisenstadt) kamen mit ihrem gemeinsamen Angebot als Bestbieter zum Zug und zeigen sich für die Tribüne verantwortlich. Das Fundament wurde von der ebenfalls in Eisenstadt ansässigen Firma Held&Franke gelegt. Dazu kommt die Erweiterung der Beleuchtung und Akustik durch die Firma NUR Elektro (Eisenstadt) sowie Aufwendungen für den Brandschutz.

Niessl: Vorbild für ganz Österreich

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Mit der neuen Tribüne wird nun das Service für die Zuseherinnen und Zuseher weiter erhöht! Noch mehr Zuseherinnen bedeuten noch mehr Emotion bei den Wettkämpfen. Diese Sportstätte ist ein Vorbild für ähnliche Projekte in ganz Österreich."