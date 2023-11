Für eine Hand voll Gulden

Wir haben ja Glück, hier in Eisenstadt. Andernorts - und damit ist fast die gesamte Erde gemeint - wird die Geschichte mit Blut geschrieben, bei uns mit Wein und Geld. Dazu kam die gesamtburgenländische Eigenart, immer schon ein Stückerl Österreich in Ungarn zu sein. So zählte auch Eisenstadt zwar politisch zu Ungarn, verwaltet wurde aber direkt von Niederösterreich. Und das zu unserem Ungunsten, weshalb die etwa 100 Familien, aus denen Eisenstadt um das Jahr 1500 bestanden hatte (spannend: 20 ihrer Familiennamen gibt es nach wie vor in Eisenstadt), das ändern wollten.

Die niederösterreichischen Herrscher wie Moritz von Fürst gab zwar den Auftrag zum Rathaus-Bau, hatten wenig Verständnis für die Bedürfnisse der Eisenstädter. So ließen sie etwa Fische in den Waschteichen der Eisenstädter aussetzen und erteilten daher ein Wäscheverbot. Etwas Gutes hatte die Fremdherrschaft zumindest unter Freiherr von Weispriach, der versuchte, Prozesse des Stadtgerichts gegen „Malefizpersonen“, also Hexen, zu unterbinden. 1581 wurde Eisenstadt die Gerichtbarkeit dann ganz entzogen, bis ins 18 Jahrhundert hinein aber dennoch mehr Hexen erhängt, als Räuber, Mörder oder Münzfälscher.

Mit Osmanen kam die Stadtrechte

Die Geschichte der Osmanischen Feldzüge ist im Burgenland eine andere, als in der Wiener Geschichtsschreibung. Fremdbestimmt und bettelarm war man ja schon, hatte also nicht viel zu verlieren. Beim ersten Osmanenfeldzug im 16. Jahrhundert zogen die Osmanen an Eisenstadt vorbei, nicht ohne zu notieren, dass es sich dabei um eine „große und schöne Stadt“ handle.

Der zweite Osmanenfeldzug fand in Ungarn sogar viele Verbündete, da man sich Unabhängigkeit von Habsburg erhoffte. Eisenstadt litt unter einer ungewöhnlichen Kriegsfolge: Die Stationierung kaiserlicher Truppen richtete enorme Schäden bei den Bauern an.

Der Wein als Weg in die Unabhängigkeit

Als Entschädigung und um Separationsbestrebungen in Westungarn zu besänftigen, gestand man Eisenstadt 1611 und 1621 weitreichende Weinhandels und Marktrechte zu. So entstanden die bis heuer abgehaltenen Oculi-, Exaudi-, Petri- und Matthäi- sowie 1655 der Wochenmarkt.

Auf Druck der ungarischen Nationalisten entließ Ferdinand III. wieder alle ungarischen Ländereien in ungarische Verwaltung. Nachdem er auch Pressburg und Ödenburg das Freistadt-Recht zugestanden hatte, schickten die Eisenstädter direkt an den Wiener Kaiserhof 16.000 Gulden und 2.320 Hektoliter Wein - was damals 9.000 Gulden entsprach und heute fünf Prozent des burgenländischen Jahresvolumens wäre.

Es war also ein schöner Batzen Geld, zu dem Ferdinand nicht Nein sagen konnte. Und so beschloss der Landtag am 26. Oktober 1648, dass Eisenstadt zur Freistadt wurde. Zur Unabhängigkeit war es noch ein weiter Weg (etwa bekamen so die Fürsten Esterházy wesentlich mehr Rechte, als den Eisenstädter lieb war), das Freistadt-Recht aber war ein großer Schritt dort hin.