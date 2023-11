Faschingsgilde Loretto startet erstmals mit „Spirit of Karneval“

Zum Hintergrund: Mit dem Narrenwecken starten generell Jahr für Jahr die Vorbereitungen und die Arbeit für den eigentlich erst am 7. Jänner beginnenden Fasching. Mittlerweile ist es dabei auch schon Usus geworden, dass „Mörtel“ Richard Lugner zum großen Narrenwecken des Landesverbands Wien und Burgenland in seine Lugner City lädt. „Heuer ist das direkt am 11.11., der noch dazu auf einen Samstag fällt. Dort sind ja wirklich sehr viele Gilden mit dabei - wir selbst ja auch. Da hat dann einfach keiner mehr wirklich Zeit für ein weiteres Event. Also schuld ist eigentlich der Herr Lugner “, schilderte Brigitte Kreminger, Präsidentin des Landesverbands wie auch der Faschingsgilde Loretto, der BVZ mit einem Augenzwinkern: „Wir haben uns also überlegt, was wir alternativ noch machen könnten.“

Das Resultat ist der „Spirit of Karneval“, unter diesem Motto will man sich am 4. November in der Veranstaltungshalle Hof am Leithaberge eines weiteren Brauchtums besinnen. „Wir rufen dabei sozusagen die Geister des Faschings. Das Ganze soll dann weiter in die Bundesländer getragen werden, damit dort auch nicht vergessen wird, die Narren zu wecken“, so Kreminger: „Das Brauchtum Fasching ist ohnehin fast schon am Aussterben. Wir hoffen, es so wieder verstärkt in den Köpfen der Menschen zu verankern.“

Neben der Garde der heimischen Gilde sind „Eilischo Rufling“ aus Oberösterreich mit einem Schalmeienzug und Garde sowie eine Garde der Faschingsgilde Liezen aus der Steiermark mit dabei, Beginn ist um 20 Uhr. Das nächste Veranstaltungshighlight der Faschingsgilde Loretto lässt dann übrigens auch nicht allzu lange auf sich warten: am 6. Jänner findet der Hofball im Gasthof Creneno in Stotzing statt.