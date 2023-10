Donnerskirchener Vereine wanderten am Nationalfeiertag

Vollbild

Maria Wallner und Markus Krenn schenkten auch Erich Lang und Christian Jernejcic (v.l.) sowie Simona Tau (l.) zur Stärkung vorm Abmarsch Orangenpunsch ein. Julian und Daniel Rohrer (v.l.) sorgten für kross gebratenen Speck bei der ersten Labstation. Der 1. Donnerskirchner Grillverein mit Obmann Lukas Heiner versorgte die Wanderer mit deftiger Eierspeis - unter anderem Straußeneier - und gegrilltem Speck. ARBÖ Donnerskirchen-Obmann Joe Heschl (2.v.l.) mit Monika Waller, Geri Köppel und Markus Krenn (v.l.) beim Start der Wanderroute. Vor dem Start besprachen Helena, Monika und Walter Sommer die Route mit Klaudia Limp und Michaela Berger (v.l.). Bürgermeister Johannes Mezgolits nahm mit Anna und Birgit Schiller am Wandertag teil. Petra Schwarz, Edith und Horst Bruckner (r.), Manuela Truckschitz, Evi Schmidtbauer, Maria und Karl Krenn, Gabi (v.l.) und Wolfgang Stehlik (2.v.r.), Inge und Walter Schinghammer sowie Karl Pastucha (3.v.r.) trafen sich am Goaßplatz. Von der Riede Ehrenfeld hatten die Wanderer einen herrlichen Ausblick über den Neusiedler See.

