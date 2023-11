Fünf Jahre im Auftrag, zeitgenössische Kunst nach Eisenstadt zu holen

In der Welt der Klassik kennt man Esterházy ja, 2014 wagte man unter Leitung von Vitus Weh aber auch den „NOW – Esterhazy Contemporary“ genannten Einstieg in die Welt der zeitgenössischen Kunst. 2018 tat Weh sich mit dem PR-Berater und Autor Peter Menasse zusammen, um „eine kunstinteressierte Sozietät zu formen und zeitgenössische bildende Kunst und Kultur zu fördern“. Diese Sozietät hat den schon besser verständlichen Namen „Kunstverein Eisenstadt“.

Der Kunstverein feierte gestern sein Fünf Jahre-Jubiläum mit einem kleinen Fest und einer großen Personalie: Die Wiener Kunstvermittlerin Monika Georgieva folgt der Oggauerin Barbara Horvath als künstlerischer Leiterin des Kunstvereins nach. Horvath war vor einigen Wochen ins Kunsthaus Wien gewechselt (die BVZ hatte berichtet).

Vitus Weh bei der Präsentation der neuen künstlerischen Leiterin, Monika Georgieva, im Zuge der Fünf Jahre-Jubiläumsfeier. Foto: BVZ, Kaiser

Der Kunstverein versucht moderne Kunst aus dem Burgenland sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit slowakischen und ungarischen Künstlerinnen, Künstlern und Institutionen zu fördern. So auch in der aktuellen Ausstellung "Doomscroll" (also das endlose konsumieren von schlechten Nachrichten in den sozialen Medien), kuratiert von Francis Ruyter und mit der Rohrbacher Künstlerin Katharina Höglinger. ‍

Die Gruppenausstellung ist inspiriert vom Roman "Nausea" von Jean Paul Sartre aus dem Jahr 1938, bei dem der Protagonist unter seiner Isolation, Fixierung auf das Leben fremder Menschen und dem Gefühl fremder Kontrolle leidet – alles als Phänomen des heutigen Lebens wiedererkennbar.

Öffnungszeiten in der Eisenstädter Joseph-Haydn-Gasse 1 sind Samstag 11 bis 17 Uhr und Sonntag 13 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.