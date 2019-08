Grüne fordern "mutigere Klimastrategie" für Eisenstadt .

Mit einem "5-Punkte-Plan" wollen sich die Eisenstädter Grünen für eine "mutigere Klimastrategie" in der burgenländischen Landeshauptstadt einsetzen. Sie fordern darin etwa, dass die Bodenversiegelung gestoppt, die Begrünung verstärkt und der öffentliche Verkehr in Eisenstadt ausgebaut wird, wie die Gemeinderäte Anja Haider-Wallner und Peter Ötvös am Donnerstag bei einer Pressekonferenz betonten.