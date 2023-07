50 Floriani im Einsatz Wohnwagen bei Zirkuszelt brannte in Kleinhöflein

I n Ortsteil Kleinhöflein in Eisenstadt ist am Samstagnachmittag ein Wohnwagen neben einem Zirkuszelt in Brand geraten, berichtete die Feuerwehr Eisenstadt auf ihrer Internet-Seite.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wohnwagen bereits in Vollbrand, und die Flammen hatten bereits auf das angrenzende Zirkuszelt übergegriffen. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen, auch auf ein in der Nähe stehendes Tiergehege konnten die rund 50 Einsatzkräfte von drei Feuerwehren jedoch verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand weder Tier noch Mensch, so die Feuerwehr.