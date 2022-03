50 Florianis im Einsatz Brand in Einfamilienhaus in Breitenbrunn: Niemand verletzt

In einem Einfamilienhaus in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt Umgebung) ist am Freitagnachmittag gegen 14.00 Uhr ein Brand ausgebrochen.