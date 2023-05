50 Jahre Pusztawohnpark: Wo „Gäste“ zu Breitenbrunnern wurden

Lesezeit: 2 Min Peter Wagentristl

Bürgermeister Helmut Hareter, Anton Brandauer, Alt-Bürgermeister Josef Tröllinger, Brigitte Kernbauer, Fitz Katz und Gerhard Schweiger bei der Jubiläumsfeier. Foto: Gemeinde

V or 50 Jahren entstand mit dem „Pusztawohnpark“ ein neuer Ortsteil in Breitenbrunn. In einer Zeit, in der das Burgenland noch über Abwanderung klagte, wollte man damit neue Einwohner aus dem Ballungsraum Wien anlocken - mit Erfolg.