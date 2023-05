Wulkaprodersdorf feiert 75 Jahre Sportverein

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Das Fest startete am vergangenen Donnerstag mit dem Match der U14 Wulkaprodersdorf gegen die Draßburger Mädels. Im Anschluss beweiste sich die Kampfmannschaft, in einem spannenden Match gegen Purbach mit anschließender Players Party. Am Freitag fand das Legendenmatch statt: die Legenden des SVW spielten gegen einige ehemalige Profifußballer. Allerdings gab es eine kurze Schrecksekunde: Ein Spieler der Legenden des SVW musste aufgrund eines Herzinfarktes reanimmiert werden. Dank einer gut funktionierenden Rettungskette und dem schnellen und beherzten Einsatz der Ersthelfer ist er wieder wohlauf. Am darauffolgenden Tag, dem Samstag, spielte die burgenländische Rock- und Popband Pax vor zahlreichen Gästen im idylischen Pfarrhof. Für einen schönen Ausklang sorgten am Sonntag eine heilige Messe mit anschließenden Ehrungen, Frühschoppen mit dem Jugendmusikverein Wulkaprodersdorf und zum Abschluss performten die Wulkataler im Pfarrhof. Erst zum Sonnenuntergang verließen die letzten Festgäste das Arial.

75 Jahre und kein bisschen leiser

Der SVW will mit diesem vierttägigen Fest den Dorfbewohnern etwas zurückgeben, erklärt jetztiger Obmann Christopher Ivanschitz. Der Verein lebt vor allem durch freiwillige Funktionäre, Mitglieder und Fans und dass jener bereits seit 1948 existiert ist keine Selbstverständlichkeit. Sportliches Ziel für die nächste Saison ist der Aufstieg in die nächst höhere Klasse.

Viktor Dragsitz, Obmann von 2008-2010 und seit diesem Wochenende auch Ehrenobmann, nennt den SVW wörtlich einen Familienbetrieb und blickt voll Stolz und Freude auf die letzten Jahre seiner Tätigkeit zurück. Dragsitz hebt auch die Rolle des Sportvereins als Treffpunkt der Ortsbevölkerung hervor. Vor allem nach Corona habe er stark gemerkt, wie gerne die Zuschauer wieder zu den Spielen kamen, nicht nur wegen der Spiele, sondern auch um soziale Kontakte zu pflegen. Viktor Mariel, Obmann des SVW von 2004-2008, ist bereits seit Jahrzehnten Teil des Sportvereins und habe schon praktisch alle Funktionen belegt. Er kann in schöner Erinnerung an diese Zeit zurückblicken und spricht mit folgendem Satz vielen Wulkaprodersdorfern aus der Seele:

Der Sportverein Wulkaprodersdorf hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Viktor Mariel

Bürgermeister Fritz Zarits (ÖVP) ist ebenso stolz, dass der SVW es seit langem schafft, erhalten zu bleiben. Insbesondere die Nachwuchs-Arbeit, die der Verein leistet, sei von großer Wichtigkeit für das Dorf. Durch Förderungen trägt die Gemeinde dazu bei, das Vereinssterben aufzuhalten und das Dorf zu beleben.

Sport begeistert die Leute. Bürgermeister Fritz Zarits (ÖVP)

