Mehr Busverbindungen zum Familypark St. Margarethen

Mit 1. April verstärkt das Land auf der Linie 285 Eisenstadt - St. Margarethen - Rust - Mörbisch das Busangebot. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen sollen vermehrt größere Busse eingesetzt werden, zudem wird am Samstag ein Kurspaar zusätzlich eingeschoben, an Sonn- und Feiertagen sind es sogar drei zusätzliche Kurspaare. In der Sommersaison seien Busse zum Familiypark zeitweise überfüllt gewesen, mit einem Zwei-Stunden-Takt und dem Einsatz von 15-Meter-Bussen an besagten Tagen wolle man hier „bedarfsgerecht“ entgegensteuern, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Man orientiere sich dabei an Anliegen und Bedürfnissen der Bevölkerung, die zusätzlichen Verbindungen würden im Sinne einer klimafreundlichen Mobilität zudem ermöglichen, auf den Pkw zu verzichten.

Für die touristisch wichtigen Orte Rust und Mörbisch würden somit auch bestehende Taktlücken geschlossen, „auf zahlreichen Wunsch“ werde zudem an Sonn- und Feiertagen eine morgendliche zusätzliche Verbindung ab Mattersburg auf der Linie 901 nach Eisenstadt sowie eine zusätzliche Abendverbindung auf dieser Linie in der Gegenrichtung eingeführt, heißt es.

