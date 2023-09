Die ungebrochene Magie von ABBA war in Eisenstadt zu erleben

Im Kulturzentrum in Eisenstadt machte am Abend des 23.09. die „Magic of ABBA-Show“ im Rahmen ihrer Welttournee halt. Weltweit ist jedes einzelne Konzert der Truppe komplett ausverkauft. „Agatha“, „Frida“, „Björn“ und „Benni“ performten einen Welthit nach dem anderen. „Mamma Mia“, „Waterloo“, „Super Trouper“, „Fernando“, „The Winner Takes It All“, „SOS“, „I Do, I Do, I Do, I Do, I Do“ und „Ring Ring“ waren nur einige der Songs, bei denen das Publikum nicht nur mitsang, sondern auch tanzte.

Nina Mayer (BVZ) und Viktor Fertsak hofften auf "Dancing Queen" Claudia Dorfmeister und Alex Dutter waren in Party-Laune Vanessa Irlweg, Nadine Primes, Nina Mayer (BVZ) und Melissa Thaller waren schon gespannt auf den "Man After Midnight" Silvia Kugler, Michaela Puser und Maria Kloiber freuten sich schon seit Wochen auf das Abba-Konzert Liselotte Feichtinger und Irene Messner verbrachten einen vergnüglichen Abba-Abend Vanessa Irlweg, Nadine Primes, Nina Mayer (BVZ) und Melissa Thaller waren schon gespannt auf den "Man After Midnight" Gerhard und Manuela Grafl, Maria Pinter, Christine Jurkovits und Michaela Novak Christine Fertsak und ihre TochterIsabella Hamm sangen zu "I Have a Dream" Monika und Martin Wind in freudvoller Erwartung des Konzertes Claudio und Cornelia Nova spekulierten auf "Dancing Queen"

Zu „I Have a Dream“ taten das einige Mutige sogar auf der Bühne. Ein märchenhafter Zauber lag dabei über allem. Irreal anmutender Friede kehrte ein - Wärme und Liebe waren zu spüren. Die Musik von ABBA und speziell die Melodie und der Text von „I Have a Dream“ vermochten diese Stimmung zu erzeugen. „Ich glaube an Engel, an das Gute in allem, was ich sehe...“

Nach Hause ging man mit einem innerlichen Leuchten und Glücksgefühl. Und ist das nicht das Höchste der Gefühle, wenn Musik in der Lage ist, so etwas zu bewirken?