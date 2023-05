Auszeichnung für Hackl-Nachfolgeunternehmen Brantner

Entgegennehmen durften Bernd Brantner (Eigentümer und Geschäftsführer der Gruppe) und Josef Scheidl (Geschäftsführer von Brantner green solutions) die Auszeichnung kürzlich in der Aula der Wissenschaften in Wien, die Festansprache hielt Wirtschaftsminister Martin Kocher.

„Wir wollen First Mover sein, vor allem im Bereich der Kreislaufwirtschaft, da wir uns nicht nur Partnern, Kunden und Mitarbeitern, sondern auch gegenüber der Umwelt und Gesellschaft verantwortlich fühlen“, unterstrich Bernd Brantner in seiner Dankesrede. Das Motto von Brantner green solutions laute „Zero Waste“, betonte Josef Scheidl, was heißt, dass man möglichst viele Ressourcen nach ihrer Verwendung in den Stoffkreislauf zurück führe: „Auf den Rückhalt der Familie Brantner zählen zu können, hilft uns wesentlich dabei, im Bereich der Kreislaufwirtschaft zukunftsorientiert zu agieren. Es entspricht der Familienphilosophie von Brantner, immer Augen und Ohren nach neuen Potenzialen offen zu halten und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Hauptsitz der Brantner Gruppe ist nach wie vor Krems. Ursprünglich wurde das Familienunternehmen 1936 als Taxi-, Bus- und Reiseunternehmen gegründet. Es folgte der Ausbau zum internationalen Transportunternehmen und 1976 wurde das Portfolio schließlich um Entsorgung und kommunale Dienstleistungen erweitert - die heutige Sparte Brantner green solutions. Die Brantner Gruppe ist heute außer in Österreich auch in der Slowakei, in Tschechien, Rumänien und Serbien vertreten und beschäftigt insgesamt 2.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt rund 300 Millionen Euro (nicht konsolidiert).

