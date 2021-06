Der Winzerkirtag Kleinhöflein muss Corona-bedingt wie schon im Vorjahr auch heuer abgesagt werden. „Wir haben uns am 31. Mai zusammengesetzt. Kurz ist da ja noch einmal Hoffnung aufgekommen, aber für ein Volksfest wie unser Kirtag sind die Corona-Einschränkungen immer noch zu hoch“, erklärt der Obmann des Träger-Vereins, Stefan Kaiser sen. vom Weingut Kaiser Magdalenenhof.

Die Gründe sind traurig wie pragmatisch: Die Kontrolle der „3G“-Regeln sei logistisch bei 4.000 Besuchern täglich schwer machbar und mindere auch die Feierlaune. Außerdem brauche so ein großes Fest eine rund neunmonatige Vorlaufzeit fürdie Programm- und Musikgestaltung. Und mit dem Sponsoring schaue es derzeit – in der Corona-Krise – ohnehin nicht gerade rosig aus, so Kaiser.

Geplant sei dafür wieder eine Riedenwanderung, jeder Winzer bastle derzeit auch an Events im kleineren Rahmen.

„Im nächsten Jahr wollen wir wieder durchstarten“, verspricht Kaiser. Einen Termin gibt es dafür auch schon: Der nächste Winzerkirtag findet vom 1. bis 10. Juli 2022 statt – und diesmal doch hoffentlich wirklich.