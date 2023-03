Fake-BVZ will Daten klauen

Der aufmerksamen Dame kam das Spanisch vor, sie verneinte, rief – dann schon eher auf gut Burgenländisch – am nächsten Tag in der Redaktion an und fragte, was da los sei. Von unserer Seite kommen selbstverständlich keine Anrufe in der Nacht, das BVZ-Abo-Service prüfte die Nummer, die sich die Leserin geistesgegenwärtig notiert hatte und siehe da – es war tatsächlich keine BVZ-Nummer.

Wir haben die Sache bereits der Polizei übergeben, wo man sofort von einer neuen „Phishing“-Masche ausging. Das ist der Versuch, sich als eine vertrauenswürdige Person auszugeben, um an Daten von gutgläubigen Gesprächspartnern zu kommen. Also: Wenn Ihnen ein Anruf der „BVZ“ seltsam vorkommt, melden Sie sich bitte bei uns in der Redaktion.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.