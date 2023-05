Lakemania: Der See ruft!

Rudern und paddeln für den Neusiedler See - so die Idee hinter der „Lakemania“. Das Event der 24 Stunden Burgenland Tour führt, ähnlich wie die Extremwanderung, um den See. Allerdings am Wasser, nicht an Land. Start ist am Pfingstsonntag um 9 Uhr im Seebad Rust.

Die Teilnahme ist kostenlos. Erlaubt sind alle schwimmbaren unmotorisierten Untersätze, von der Luftmatratze bis zum Kanu. „Wie die Rettung des Neusiedler Sees“ ist auch die Lakemania ein wahrer Kraftakt: die Runde geht von Rust, über Mörbisch, Illmitz und Podersdorf wieder zurück nach Rust - insgesamt 37 Kilometer gilt es dabei zu bewältigen.

„We are all in the same boat“, so die Organisatoren Michael Oberhauser, Tobias Monte und Josef Burkhardt: „Zeigen wir gemeinsam, wie wichtig uns der Neusiedler See als Teil unserer Kultur, unserer Identität und unseres Alltagslebens ist!“

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.