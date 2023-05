ÖGB „schoss“ auf Teuerung

In der vergangenen Woche wollte die Gewerkschaft ÖGB auf der Eisenstädter Fußgeherzone bei einem "Preise-runter"-Bogenschießen wissen, wo aufgrund der Teuerung der finanzielle Schuh am meisten drückt. „Die Sorgen sind besonders in den Bereichen „Lebensmittel“ und „Energie“ sehr groß“, so ÖGB-Regionalsekretär Andreas Holzer, der sich für die Aktion als Robin Hood verkleidet hatte.

„Der Lebensmitteleinkauf muss oftmals geschmälert und notwendige Investitionen aufgeschoben werden, auch die Angst vor steigenden Energiekosten ist groß“, ergänzt ÖGB-Landessekretär Andreas Rotpuller.

Er nutzte den Aktionstag auch um die ÖGB-Forderungen an die Bundesregierung zu betonen: Eine unabhängige Antiteuerungs-Kommission zur Überwachung der Preise, befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmitte, Sondersteuer auf Übergewinne der Energiekonzerne sowie ein Mieterhöhungs-Stopp.

"Preise-runter"-Bogenschießen im Rahmen der österreichweiten ÖGB-Aktionswoche. Foto: BVZKaiser

