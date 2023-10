Neufelder See: Flurreinigung unter Wasser

Über und unter Wasser waren am Samstag insgesamt 30 fleißige Helfer am, im und um den Neufelder See Insgesamt waren rund 30 Personen beteiligt, davon 18 Personen unter Wasser. Die Taucher vom Landesverband Burgenland der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) waren dabei gemeinsam mit den Kollegen aus Wien und vom HSV Wr. Neustadt im Einsatz und konnten dabei reichlich Müll aus dem See bergen.

„Nach der Badesaison ist vor der Badesaison, wir freuen uns auf den kommenden Sommer“, können die Wasserretter das Ende der kalten Jahreszeit jetzt schon kaum erwarten.

Beteiligt an der Aktion waren auch die Seebetriebe und der Yachtclub.