Am Montag und Mittwoch können Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos schwimmen gehen, am Dienstag und Donnerstag eislaufen, teilte das Rathaus mit.

"Das Angebot den Eislaufplatz und das Hallenbad an zwei Tagen gratis nutzen zu können, wurde in den vergangenen Jahren so gut angenommen, dass wir uns entschieden haben, dies auch heuer fortzuführen. Die neu überdachte Eislauffläche macht das Angebot dabei noch attraktiver", so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Montag in einer Aussendung.