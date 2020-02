Reinhold Woditsch

Dom-Kletterer. Am vergangenen Freitag sorgte Sturmtief Sabine für eine spektakuläre Abseilaktion zweier Kletterer vom Turm des Eisenstädter Domes: In den Tagen zuvor wurde ein Transparent eingezogen und dabei verhängte sich die Aufhängung in der Kirchturmuhr. In Absprache mit dem Bischofshof nahm sich der erfahrene Müllendorfer Industriekletterer Felix Grafl gemeinsam mit einem Kollegen der Sache an und hängte den „Haussegen“ der Domkirche wieder gerade.