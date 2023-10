Stones-Release um Mitternacht im Monroe: Menschen kamen in Scharen

Vollbild

Severin Wilscher (Universal Music) und Heinz Kovacs (Monroe) präsentierten stolz die neue Stones-Vinyl Gisela Lehto hatte große Freude am Erwerb ihres neuen Stones-Albums Michi und Monia Roschmann ließen ihre "Hackney Diamonds" nicht mehr aus den Augen Werner Achs komplettierte seine beachtliche Vinyl Stones-Sammlung mit dem neuen Album Make Love Not War! Severin Wilscher (Universal Music), Nina Mayer (BVZ) und Heinz Kovacs (Monroe) freuten sich über den gelungenen Abend Kein Platz war mehr frei im Monroe Heinz Monroe und Ilona Zourek hatten viel Spaß an der außergewöhnlichen Veranstaltung Auch vor dem Monroe unterhielt man sich bis weit nach Mitternacht Man setzte Statements

