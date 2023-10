„Stones“-Vinyl um Mitternacht im „Monroe“

Heinz Kovacs vom Plattengeschäft „Monroe“ in Eisenstadt hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Am Donnerstag, dem 19.10 öffnet er um 23 Uhr für zwei Stunden die Pforten seines Geschäftes. Kurz vor Mitternacht kommt die langersehnte Lieferung des neuen Stones-Albums „Hackney Diamonds“. Es ist das erste Album der legendären Stones seit 18 Jahren. Zwölf komplett neue Originalsongs wird es enthalten und keine Geringeren als Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney, Bill Wyman und Stevie Wonder sind mit von der Partie. In angesagtem „Midnight Violet“ wird es die Vinyl geben, durchsichtig und in klassischem Schwarz. Wer Lust auf „Let's Spend the Night Together“ hat und unter den ersten stolzen Besitzern des Albums sein will, hat bei diesem ausgefallenen Event die Möglichkeit dazu. Bei musikalischer Untermalung darf man darauf gespannt sein, wie sehr der Spirit der 70er-Jahre durch das Monroe wehen wird.

Die stückmäßig sehr stark begrenzte, begehrte, violette Sonderausgabe der Schallplatte kann man schon vorab reservieren. Unter: 02682/72110 oder unter: cdmonroe@aon.at