Bereit für „Woche der Familie“

Die „Allianz für Familien“ besteht derzeit aus 15 Vereinen und Institutionen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Stellenwert der Familie im Burgenland aufzuwerten. Die „Woche der Familie“ stellt den Höhepunkt dieser Bemühungen dar. Der Vorsitz wird jährlich von einem anderen Mitglied übernommen. 2022 hatte diesen Kolping Burgenland inne, 2023 übernahm das Burgenländische Volksliedwerk. Schauplatz der Hauptveranstaltung ist am 9. Mai Oberschützen.

An der Spitze der Allianz steht damit nun Sepp Gmasz, der in sehr persönlichen Erzählung illustrierte, „was Musik in uns auslöst“ - etwa wenn Alzheimer-Patienten beim Singen für einen Moment aufblühen, weil Melodie und Rhythmus sie in bessere Zeiten zurückversetzen können.

„Wir möchten Sie dazu ermutigen, Musik und Gesang in Ihren Familien und Gemeinschaften zu fördern und zu pflegen“, berichtete Landesrätin Daniela Winkler bei der Präsentation im Haydnhaus in Eisenstadt: „Denn Musik kann uns dabei helfen, Brücken zu bauen, die Zeiten und Räume überwinden und uns in eine gemeinsame Welt bringen.“

Die musikwissenschaftliche Bedeutung des gemeinsamen Singens „über Generationengrenzen hinweg“, vor allem in der Familie, strich die Musikwissenschaftlerin Katharina Pecher-Havers hervor.

