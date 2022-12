Eisenstadt: Neues, grüneres Verkehrskonzept für Mattersburger Straße

Werbung

Im Zuge der Bürgergespräche vom vergangenen Mittwoch gab Bürgermeister Thomas Steiner erstmals Ideen für eine Erneuerung der Mattersburger Straße bekannt. Umfragen hatten bereits ergeben, dass sich die Menschen in Eisenstadt hier sicherere sowie begrünte Rad- und Fußwege wünschen. Wer schon einmal versucht hat, mit dem Rad oder zu Fuß vom Haidäckerpark in die Innenstadt zu kommen, weiß, was gemeint ist.

Auch für den innerstädtischen Autoverkehr ist etwas dabei, so sollen zwei Ampeln das Queren und Abbiegen vom Hotterweg und Bründlfeldweg auf und über die Mattersburger Straße erleichtern. Gerade in Stoßzeiten soll es hier kaum ein Durchkommen gegeben haben, dazu kommen Verkehrssicherheitsbedenken.

Da es sich hier immer noch um eine Landesstraße handelt, geht natürlich nichts ohne den Sanktus aus dem Büro des Landesrats Heinrich Dorner. Die Gespräche mit diesem seien erst im Anfangsstadium, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.