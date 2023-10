Weinprinzessin Jasmin I. zieht Bilanz

Im August 2020 wurde Jasmin Fabian aus Oggau als Jasmin I. zur Burgenländischen Weinprinzessin gekrönt. Die pompöse Angelobung im Rahmen der Wein- und Genusstage in der Landeshauptstadt blieb der Jungwinzerin allerdings verwehrt - die Pandemie machte der Wein-Welt einen Strich durch die Rechnung. „Überhaupt war nach der Angelobung relativ schnell einmal Schluss“, erinnert sie sich.

Nur teilweise gab es ganz kleine Feste und etwas später Events für ausgewähltes Fachpublikum und Winzer - aber nur im Sitzen. Aber zum Glück kehrte die „neue Normalität“ bald zurück und damit auch die viele Weinfeste. Neu war in der Amtszeit von Jasmin I. die intensive Zusammenarbeit der Weinkönigin und der beiden Weinprinzessinnen.

Weinprinzessin a.D. Jasmin die erste mit einer Wackelkopf-Figur von sich selbst als Prinzessin. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

„Wir waren sehr viel gemeinsam unterwegs, was vorher nicht so üblich war“, so die Prinzessin außer Dienst. Generell war das gemeinsame Auftreten der „Weinhoheiten“ unter der neuen Marke eine fruchtreiche Neuerung, findet sie. Das hat natürlich für alle Vorteile: Bei großen Events konnte man sich aufteilen und - so sieht es die „Jobdescription“ vor - den burgenländischen Wein noch effizenter nach außen vertreten.

„Ein Chaffeur wär schon nicht schlecht“

„Und wenn einmal niemand da war, den man kennt oder man überhaupt weit weg von zuhause war, hatte man immer jemanden zum Tratschen.“ Musste man also auch nur ein Drittel der Achterl der vergangenen Alleinherrscherinnen trinken, wenn man gemeinsam unterwegs war? „Kommt darauf an, wo man war“, lacht die Oggauerin.

Auch künstlerisch wurde die Amtszeit von Jasmin I. verewigt. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Zahlreiche Winzer, Weinbauregionen und Feste kennenzulernen gehört natürlich zu den Schokoladenseiten des Jobs. Was dagegen doch etwas ärgerlich ist: als Prinzessin (und auch als Königin) hat man keine Kutsche mit Chaffeur. Was, wenn man den rot-goldenen Wein würdig bei Außendiensten präsentieren soll, natürlich eher ungeschickt ist. Besonders zu Zeiten des Martinilobens: da waren bis zu sechs Termine hintereinander angesagt. „Dass es keinen Chaffeur gibt, ist das größte Manko des Amts.“

Heimspiel in Oggau als Highlight

Wenig überraschend war einer der Höhepunkte für Jasmin Fabian der Auftritt bei der Oggauer Weinkost, quasi vor der Haustüre. Dabei waren neben Amtskollegin Claudia Muschau und Weinkönigin Susanne Riepl auch die Genussprinzessinnen aus anderen Bundesländern zu Gast in der ältesten Rotweingemeinde Österreichs und im Familienweingut der Fabians: Burgenland-Idylle, mit der Kutsche zur Weinlaubenkuppel. Fabian weiß, das Burgenland zu präsentieren.

Im Weinkeller der Familie Fabian in Oggau. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Und sogar ein Auslandseinsatz in Paris absolvierte sie, mit Wein Burgenland zu Vin-Expo in die Stadt der Liebe, „als Dank dafür, dass wir uns als Weinhoheiten so ins Zeug geworfen haben.“ Es sei aber nicht so, dass man dauernd angefragt werde: „In Rust war ich die ganze Amtszeit über nicht eingeladen.“

Ist das noch zeitgemäß?

„Man muss schon etwas wissen“, um Weinprinzessin zu werden: einen Test zu Weinwissen bestehen, präsentieren können und auch Englisch-Kenntnisse sind gefragt. Und: Als Weinprinzessin muss man zwischen 19 und 30 Jahren alt sein, muss ledig sein und darf keine Kinder haben. „Dass man keine Kinder bekommen soll während der Amtszeit macht schon Sinn - man soll den Wein ja auch verkosten. Aber...“