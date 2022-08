Kreisverkehr zwischen Breitenbrunn und Winden kommt nun fix

Werbung

Wer schon einmal von Kaisersteinbruch aus kommend an der Kreuzung zur B50 zwischen Breitenbrunn und Winden auf eine Lücke warten musste, kennt die Problematik. Unterwegs sind auf dieser Hauptverkehrsader des Nordburgenlands auch viele LKWs und gerade in den Sommermonaten zahlreiche Motorradfahrer, dazu durfte im Kreuzungsbereich bisher 100 km/h gefahren werden.

Hareter: „Allerhöchste Eisenbahn!“

„Hier kommt es regelmäßig zu gefährlichen Situationen und ,Beinahe-Unfällen’“, schildert Breitenbrunns Bürgermeister Helmut Hareter. Dass hier Handlungsbedarf herrscht, betonten die Anrainergemeinden schon seit Jahren und forderten Lösungen von Landesseite. Diese liegt nun am Tisch und wurde von Hareter und seinem Windener Amtskollegen Erwin Preiner am Montag präsentiert.

Geplant ist nun ein Kreisverkehr, der künftig brenzlige Situationen und Hupkonzerte verhindern soll. Genau an der Bezirksgrenze starten im September die Bauarbeiten. „Allerhöchste Eisenbahn!“, findet Hareter und lobt die Pläne als „eine super Sache.“

Der Kreisverkehr sei eine bessere Lösung als eine Ampel, diese würde nämlich den Verkehr in Blöcken abfertigen, die Autos kämen dann in Kolonnen in die Gemeinden. Die nun gefundene Lösung sorge dagegen für fließenden Verkehr. Zudem sei die Verbindung des oberen Radweges an der Kaisersteinbruchstraße und dem unteren Richtung See besser möglich.

Während der Bauarbeiten werden Umleitungsstraßen eingerichtet. „Ganz ohne Einschränkungen für den Verkehr geht es aber nicht, dort darf dann nur 30 oder 50 gefahren werden“, so Hareter. Bis zum Wintereinbruch sollen die Hauptarbeiten abgeschlossen sein, die Kosten sollen sich auf eine Million Euro belaufen.

Das Kunigunde-Marterl muss für den Kreisverkehr versetzt werden, soll aber jedenfalls erhalten und im Zuge der Arbeiten auch gleich saniert werden.

