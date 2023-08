Bei Andrea Berg hatten die Gefühle keine Schweigepflicht

Vollbild

FB

Nicht nur die Frauen schmolzen beim "Volare" vom feschen Pablo Grande dahin Alle Geschiedenen wurden aufgefordert zu "Ich werde lächeln, wenn du gehst" mitzusingen - und es war laut! Maria Zwinger und Heidi Berger hatten schon vor dem Konzert viel Spaß Bürgermeisterin aus Mörbisch Bettina Zentgraf posierte mit dem Fotografen Viktor Fertsak Silvio Samoni begeisterte die Massen mit "Marina, Marina" Gerda Zoffmann, Karl Schmidt, Erika Platzer und Andrea Fischl eroberten sich Plätze nah an der Bühne Tanja und Markus Khopp, Carina Zirngast, Anneliese und Hermann in feurigem Rot Auf die Burschen unserer Feuerwehr ist IMMER Verlass! Coole burgenländische Jungs: Josef Steiger und Roland Vlaschits Fescher Auftritt: Josef Möderl und Maria Möderl-Kölly So schön ist unsere Sehbühne in Mörbisch! Andrea Berg sang "Du hast mich tausen Mal belogen" Der charmante Silvio Samoni kokettierte gekonnt mit seinen Fans Oliver Haidt mischte sich hautnah unter seine Fans Lauschige Abendstimmung konnte man rund um die Seebühne genießen Die Welt war an diesem Abend rosarot! Susi Herzog, Zsu, Gusti, Christian Pöck und Karina Ladich stimmten sich ein Petra und Dietmar Traicher und Gerald und Gerlinde Gierer freuten sich riesig auf Andrea Berg Rene und Sarah waren äußerst fotogen Irene, Manuela, Herta und Iris strahlten in Lachstönen Oliver Haidt rechten seinen Fans die Hand Der fesche Pablo Grande eroberte die Frauenherzen Elfriede und Kurt Kotrovatz flankierten ihren Freund Roland Vlaschits Frauenpower aus Niederösterreich Nicht nur die Frauen schmolzen beim "Volare" von Pablo Grande dahin So bezaubernd strahlte Andrea Berg! Die Gefühle hatten an diesem Abend keine Schweigepflicht Abendstimmung im Hafen Julia Buchner eröffnete den Abend Julia Buchner Olver Haidt sang und moderierte

1 /34