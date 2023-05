Geförderte Taxis für Jung und Alt in Mörbisch

Seit 15 Jahren fährt das 60plusTaxi im Burgenland, seit kurzem steht auch Mörbisch als 109. Gemeinde auf dem Fahrplan des Seniorentaxis. Mit der Aktion der Taxiinnung Burgenland, unterstütz auch von der Landesregierung soll etwa „ein Arzttermin, der Einkauf oder der Besuch von Verwandten und Bekannten“ einfacher und günstiger gemacht werden.

„Tatsächlich kann nur jemand am heutigen Gesellschaftsleben teilnehmen, der auch mobil ist“, meint Hubert Bleich, Obmann der Fachgruppe Taxi in der Wirtschaftskammer. Vor allem in ländlichen Gebieten bedürfe es daher neuer, innovativer Mobilitätslösungen - nicht zuletzt weil die Bevölkerung im Burgenland immer älter wird. „Mit dem 60plusTaxi haben wir speziell für die ältere Generation ein attraktives Angebot in unserer Gemeinde geschaffen. Es erhöht die Verkehrssicherheit sowie die Mobilität und leistet einen wichtigen Beitrag, damit unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ihren Lebensabend in der eigenen Gemeinde verbringen können“, erklärt Bürgermeisterin Bettina Zentgraf stolz nach dem Beschluss im Gemeinderat.

Jugendtaxi mit ähnlichen Zielen

Aber nicht nur für die älteren Generationen wird das Taxifahren in Mörbisch künftig billiger, auch das Jugendtaxi verkehrt künftig in der Grenzgemeinde. „Wir haben den Beitritt zum Jugendtaxi beschlossen, weil uns die Mobilität und Verkehrssicherheit unserer Jugendlichen sehr viel wert ist – jeder Euro ist hier gut investiert“, freut sich Bürgermeisterin Bettina Zentgraf über den einstimmigen Gemeinderatsbeschluss.

Ein Beispiel veranschaulicht die Beweggründe für die Einführung der neuen Taxi-Förderungen: Wer in Eisenstadt um 9 Uhr einen Termin hat und um 12 Uhr wieder in Mörbisch sein muss, kann den Weg freilich nicht mit dem Zug zurücklegen, da keine Gleise nach Mörbisch führen. Option A für den Weg nach Eisenstadt wäre der schnellere Bus (34 Minuten), allerdings mit Ankunft um 8:26, also gleich langer Warte- wie Fahrzeit. Für die Rückfahrt muss man sich dafür beeilen: Abfahrt am Domplatz ist bereits um 11:04, möchte man rechtzeitig um 12 Uhr wieder zurück in Mörbisch sein.

