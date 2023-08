„Ich gelobe!“ 104 Rekruten in Hornstein angelobt

Vollbild

FB

"Ich gelobe!" 104 Rekruten starteten ihren Dienst beim Bundesheer mit der Angelobung in Hornstein. Bundesratspräsident a.D. Günter Kovacs am Reitschulplatz in Hornstein. Gemeindevorstand Florian Fidler, Bürgermeister Christoph Wolf und Vize Rainer Schmitl wohnten dem Festakt bei.

1 /7