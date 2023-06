Häftling wollte Arbeit: Konflikt im Gefängnis

Die Polizei glaubte ihm nicht und zeigte den 33-jährigen Häftling, der Anfang Februar wegen Schlepperei zu 20 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden war, wegen falscher Beweisaussage und Verleumdung an. Am Dienstag, 13. Juni, stand der Mann vor Gericht.

Dort bekannte sich der gebürtige Syrer, der seit 2015 in Österreich lebt und anerkannter Flüchtling ist, nicht schuldig.

Er habe am 23. Dezember des Vorjahres in Hungerstreik treten wollen, weil angeblich ein polnischer Mithäftling, der sich erst zwei Wochen lang in Untersuchungshaft befand, Arbeit erhalten habe, während er seit viereinhalb Monaten vergeblich auf einen Job in der Justizanstalt gewartet habe.

„Ich stellte mich vor den Haftraum und sagte, ich will nicht essen“, beschrieb der Angeklagte die Situation. „Ich fragte, warum der andere Häftling schon Arbeit bekommt und ich nicht“, setzte er fort. Ein Justizwachebeamter habe ihm geantwortet: „Weil du Moslem bist und er ist Christ.“

Der Untersuchungshäftling wollte dies nicht akzeptieren, worauf die Einsatzgruppe zur Unterstützung alarmiert wurde.

Spritze und Elektroschocks?

Der Häftling wurde in einen Einzelhaftraum gebracht. Er behauptet, dort eine Spritze erhalten zu haben und mit Elektroschocks ruhig gestellt worden zu sein.

Außerdem habe einer der sechs anwesenden Justizwachebeamten seinen Kopf mit dem Knie auf den Boden gedrückt. Ein anderer Beamter habe ihm „in den Rücken geboxt“, dabei sei eine Zahnbrücke gebrochen.

„Das höre ich heute zum ersten Mal“, wunderte sich Richterin Doris Halper-Praunias über die Aussage zum angeblich beschädigten Zahnersatz.

Sie verwies auf die dokumentierten Arztbesuche, bei denen der Häftling offenbar nicht über Schmerzen oder Verletzungen geklagt hatte.

Die Richterin zitierte aus den Zeugenprotokollen der Justizwachebeamten. Demnach soll der Angeklagte geschrien haben: „Ihr seid alle Nazis, holt die Cobra!“

„Ich habe nichts gegen die Beamten...“

„Ich habe nichts gegen die Beamten, wieso sollte ich das machen?“, erwiderte der Angeklagte.

Von angeblichen Übergriffen ihm gegenüber hatte der Angeklagte erst am 17. Jänner 2023 berichtet.

Der Häftling habe bei dem Einsatz am 23. Dezember keine Spritze verabreicht bekommen, sagte einer der beteiligten Justizwachebeamten. Weder er noch seine Kollegen seien mit einem Taser ausgestattet gewesen, mit dem Elektroschocks hätten verabreicht werden können. „Die Verwendung eines Tasers hätten wir im Ministerium melden müssen“, gab der Justizwachebeamte bekannt.

„Wie kam es überhaupt zu dieser ganzen Aufregung?“, fragte die Richterin einen anderen Justizwachebeamten.

„Es hat sich aufgeschaukelt“, sagte dieser. Der Angeklagte sei bei der Essensausgabe „auffällig“ gewesen und habe Anstalten gemacht, einen Sessel gegen seine Kollegen schleudern zu wollen.

Der Prozess wurde vertagt, weil weitere Zeugen befragt werden sollen.