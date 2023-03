„Genussradeln“ am Palmwochenende von Klingenbach bis Trausdorf

Werbung

„Die Idee ist eigentlich schon im vergangenen November entstanden“, erinnert sich Wlaschits, Inhaber vom Weinwirtshaus samt Drei-Sterne-Superior-Hotel in Klingenbach: „ Als Hotelier sucht man oft gerade für das Frühjahr nach Anreizen, um die Saison in Schwung zu bringen. Ich habe meine Gedanken zu Papier gebracht und bin mit dem Konzept bei den Bürgermeistern der nun teilnehmenden Gemeinden vorstellig geworden - sie waren wirklich alle gleich begeistert.“ In einem nächsten Schritt konnte der emsige Wirt auch noch den Tourismusverband Nordburgenland und den Burgenland Tourismus mit an Bord holen, lässt sich das zweitägige Event doch auch bestens mit einem Kurzurlaub im Burgenland verbinden. Die geplante Veranstaltung ist nun Teil der landesweiten Aktion „Anradeln 2023“, die bereits vergangenes Wochenende begonnen hat.

Regionale Schmankerl und buntes Unterhaltungsprogramm

Die 45 Kilometer lange Route des Genussradel-Events erstreckt sich über die Orte Klingenbach, Siegendorf, St. Margarethen, Mörbisch, Rust, Oslip, Oggau und Trausdorf - jede Gemeinde ist dabei Start und Ziel zugleich. In den einzelnen Ortschaften werden die Pedalritter dann ausgiebig mit Kulinarik aus der Region verwöhnt. „In Klingenbach etwa sorgen das Gasthaus Gregorits und wir dafür, in Trausdorf und Oggau wiederum sind es der Caterer und Homecooking-Profi Robert Martinschitz beziehungsweise die Dorfwirtin Monika Gmasz oder in Siegendorf gibt es etwa Leberkäse vom ,Rohrer'“, so Wlaschits, der auch als Organisator der Veranstaltung fungiert. Weiters gibt es unter anderem noch eine kleine Weinkost in St. Margarethen und auch die neue Cselley Mühle öffnet ihre Pforten. Generell runden Auftritte diverser Musikanten beziehungsweise Tamburizza-Gruppen und Unterhaltung für die Jüngsten das umfangreiche Programm ab. Wie lange man bei den einzelnen Stationen bleibt, entscheidet übrigens jeder Teilnehmer selbst.

Gewinnspiel mit tollen Preisen

Am Start ihrer Wahl erhalten Teilnehmer einen Stempelpass um 15 Euro, es gibt auch einen Rucksack mit Sonnenbrille, Trinkflasche und anderen Goodies. Wer sich letztendlich Stempel an allen Stationen geholt hat, kann bei einem Gewinnspiel mitmachen. „Als Preise winken etwa ein E-Bike oder ein Wochenende im Vier-Sterne-Superior-Hotel Galántha“, verrät Wlaschits.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.