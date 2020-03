In den nächsten Monaten werden die Gleise der Bahnstrecke zwischen Donnerskirchen und Breitenbrunn saniert, tagsüber, aber auch nachts werden diverse Arbeiten durchgeführt.

Schienenersatzverkehr bis Wulkaprodersdorf

Ab 23. März wird mit den Vorarbeiten, die bis 3. April dauern, begonnen. Die Hauptarbeiten starten dann am 4. April und sollen bis spätestens 14. April abgeschlossen sein. Insgesamt werden laut ÖBB 4,7 Kilometer an Gleisen entlang der Bahnstrecke erneuert.

Für die Erneuerung der Gleise wurde ein Betrag von rund 4,9 Millionen Euro veranschlagt. Da es auch nachts Baumaßnahmen geben wird, warnt die ÖBB, dass es während der Arbeiten aufgrund des Einsatzes von schweren Bahnbaumaschinen zu Lärmentwicklung kommen könnte und bittet um Verständnis. Des Weiteren ist es erforderlich, Eisenbahnkreuzungen mit Wirtschaftswegen während der Hauptarbeiten zwischen Donnerskirchen und Breitenbrunn zu sperren.

Für Reisende wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Neusiedl am See und Wulkaprodersdorf eingerichtet. Dieser ist von Montag, 23. März, bis Freitag, 27. März, sowie Montag, 30. März, bis Freitag, 3. April jeweils von 8.30 Uhr bis 15 Uhr in Betrieb.